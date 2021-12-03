Прямые переговоры Зеленского с Путиным приведут к серьезному обострению в Украине и станут основанием для военных действий РФ, - Княжицкий

Об этом он заявил в программе "Политклуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.



"Почему Зеленский об этом (прямые переговоры с Россией, - ред.) говорит? Я думаю, что для этого есть внутриполитические причины. Падения рейтингов, связанные с очень многими резкими заявлениями. Мы же помним, что это выступление произошло после перелетов на госдачу в Ивано-Франковск, дела вагнеровцев, и нужно было показать тем сторонникам на Востоке, а социология показывает, что именно на Востоке Владимир Зеленский теряет сторонников, в частности Дмитрий Разумков собирает его сторонников, что он сторонник диалога", - заявил нардеп.



Он назвал это заявление "опасным".



"Во-первых, Россия в очередной раз сказала, что не готова об этом говорить и не видит причин на это, дескать, "Украина говорит с этими непризнанными так называемыми республиками, мы здесь ни при чем, нас там не было". Во-вторых, как только Зеленский пойдет на переговоры, - это значит, что ему нужно будет идти на какие-то уступки, потому что иначе Путину эти переговоры не нужны. Как только пойдет на какие-то уступки, то произойдет слабинка", - сказал Княжицкий.



По его словам, уступки сразу приведут к серьезному обострению внутри Украины.



"Есть много людей, которые этого не воспримут, и это как раз может стать основанием для того, чтобы Путин начал какие-то военные действия. Насколько велики, потеря какой-то части территории - это вопрос. Это большая война, очевидно, он не завоюет всю Украину, я в это не верю. Но то, что могут быть жертвы из-за таких необдуманных политических шагов, - у меня нет никаких сомнений. Мне кажется, это заявление было большой ошибкой Зеленского", - подытожил нардеп.



Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.