Прямые переговоры Украина-РФ – это признание Россией себя стороной конфликта в войне, - политолог

Об этом он сказал в эфире "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



Олещук прокомментировал роль Турции в возможном обмене украинских политзаключенных из оккупированного Крыма.



"Я думаю, что подобные вещи могли обсуждаться и неформально. Опыт участия Турции в решении соответствующих вопросов уже есть. Эрдоган - один из немногих, кто продемонстрировал в недалеком прошлом соответствующую эффективность в переговорах по освобождению. Так или иначе, Кремль к Турции прислушивается. Это одна из немногих стран, которую он готов слушать. Мы понимаем, что далеко не вся информация может распространяться на данном этапе публично, потому что было много примеров, когда срывался обмен или освобождение людей по тем или иным причинам", - сказал политолог. .



Он убежден, что турецкие власти в этом вопросе будут готовы содействовать.



"Это для Эрдогана возможность повысить свой авторитет, если учитывать, что Турция себя позиционирует как лидер в тюркском мире, как страна, выступающая защитником общетюркских интересов", - добавил Олещук.



Он оценил возможность прямых переговоров между Россией и Украиной.



"Украина постоянно призывает Россию к проведению переговоров. Россия технически от всех этих предложений отказывается. Очевидно, что на данном этапе выглядит все так, что проведение переговоров больше нужно Украине, чем РФ. У меня есть сомнения, что Россия согласится на переговоры. И на это есть одна простая причина – Россия не оставляет намерений прожать свой вариант Минских договоренностей и для этого ей нужно затащить Украину за стол переговоров с непризнанными республиками и сказать, что они отношения к этому не имеют", – сказал политолог.



Олещук отметил, что Россия уже не первый год безуспешно пытается реализовать эту стратегию.



Проведение прямых переговоров между Украиной и РФ - это фактически признание в том, что она является участником конфликта. Если внимательно посмотреть все документы, то условием участия в Нормандском формате было признание ее статуса в качестве посредника. Все понимают, что это фикция. Прямые переговоры будут означать, что вопрос переговоров с какими-либо республиками будет если не закрыт, то РФ не сможет его продвигать как раньше", - подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Турции по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин заявил, что готов провести встречу с президентом Зеленским.