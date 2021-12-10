Прямые переговоры с РФ по разрешению ситуации на Донбассе поддерживают 56% украинцев, - опрос "Рейтинга"
56% граждан поддерживают прямые переговоры с Россией по разрешению ситуации на Востоке страны как безальтернативное решение
Об этом свидетельствует опрос "Рейтинга".
За вовлечение в Нормандский формат США и Великобритании говорят 45% украинцев.
Еще 21% людей поддерживают идею прямых переговоров с Россией.
Диалог с представителями ДНР и ЛНР поддерживают 12% граждан.
Нормандский формат в уже сложившемся составе (Украина, Россия, Франция, Германия) поддерживают 11% опрошенных.
За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) одобрительно откликаются 56% украинцев, 41% – против.
За вовлечение Турции в переговоры по ситуации на Востоке Украины проголосовали бы 46% респондентов, столько же граждан эту идею не поддержали.
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