Прямые переговоры с Путиным являются шагом к измене, - Вятрович

Такое мнение политик высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV



Безусловно, что прямые переговоры с Кремлем являются шагом к измене со стороны украинского руководства. Поскольку прямые переговоры это то, что удобно Владимиру Путину. Тем более он в последнее время озвучивает свои пожелания, выполнение которых хочет получить от Украины. Речь идет о вступлении Украины в НАТО. Очевидно, что будут и пожелания по поводу внутренней политики, которые будут касаться национальной идентичности украинцев и вопросов культуры и языка”, - пояснил Вятрович.



По мнению Вятровича, у президента Украины Владимира Зеленского нет весомых рычагов влияния для того, чтобы повлиять на изменение позиции Путина. Вятрович также отметил, что политика, которой Украина придерживалась с 2014 года, а в частности общаться с Путиным вместе с западными союзниками, наиболее действенна.



"Я считаю, что общаться с Путиным нужно вместе с нашими западными союзниками. Поскольку именно у них есть рычаги влияния на Кремль. Таким образом, нужно действовать и дальше. Шаг Зеленского отказаться от помощи Запада и сесть за стол переговоров с Путиным может привести к катастрофе в Украине. Поэтому я считаю, что перспективы со встречи Зеленского и Путина мы не получаем никаких. На такой встрече Зеленский не сможет отстоять национальные интересы, а может только пойти на уступки агрессору”, - добавил Вятрович.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.