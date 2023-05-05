Экономическая ситуация

По результатам ежемесячного опроса предприятий Украины , проведенного Национальным банком в апреле, индекс ожиданий деловой активности впервые с октября 2021 г. превысил равновесный уровень, что свидетельствует об ожиданиях роста объемов производства/оказания услуг. Предприятия торговли, наиболее чувствительные к изменению потребительских настроений, вторично подряд предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности. На фоне ухудшающегося финансового состояния многих домохозяйств и сокращения спроса сектор строительства сохранил пессимистические оценки своих экономических перспектив. Хотя предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, в целом рынок труда остается в подавленном состоянии: остальные опрошенные секторы прогнозируют лишь более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.

Предприятия торговли, наиболее чувствительные к изменению потребительских настроений, вторично подряд предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности.

На фоне улучшения ожиданий и быстрого восстановления энергетической системы после осенне-зимней кампании ракетного террора со стороны РФ, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по росту экономики в 2022 г. в сторону повышения до 2%, что теперь превышает верхний предел прогноза МВФ (+1% ). Правительство сохраняет ведущую роль в оживлении роста: по оценкам НБУ увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление.

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Несмотря на трудности, возникшие с экспортом и транзитом украинской аграрной продукции через территорию отдельных стран Восточной Европы, Комитет Европейского парламента по международной торговле и послы стран ЕС согласовали продолжение либерализации торговли с Украиной в виде отмены ввозной пошлины на украинский экспорт в ЕС еще на один год. Это должно обеспечить дополнительное поступление валютной выручки и поддержать экономический рост Украины в краткосрочной перспективе.

Бюджетная сфера

По данным министерства финансов в январе – апреле 2023 года поступления в сводный бюджет по контролируемым ГНС платежам составили 337,9 млрд грн. В государственный бюджет поступило 200,6 млрд грн, в местные бюджеты – 137,3 млрд гривен. В разрезе налогов показатели росписи Министерства финансов Украины перевыполнены по налогу на прибыль предприятий на 27,5% (+8 млрд грн), акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) на 26,5%. (+6,6 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц на 11,3% (+5,2 млрд грн). В разрезе основных платежей в январе – апреле 2023 года прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) – в 2 раза (+15,9 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – 23% (+9,5 млрд грн). Местные бюджеты в январе-апреле 2023 года получили 137,3 млрд грн, что на 27 млрд грн или на 24,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

По данным министерства финансов в январе – апреле 2023 года поступления в сводный бюджет по контролируемым ГНС платежам составили 337,9 млрд грн. В государственный бюджет поступило 200,6 млрд грн, в местные бюджеты – 137,3 млрд гривен

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 02.05.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 7,7 млрд. гривен на сроки от 1 до 3-х лет по ставкам от 18,5% до 19,75%, а также 118,3 млн. долларов США на 1 год (по ставке 4,85%). Наибольшая сумма была привлечена за бенчмарк-ОВГЗ с погашением в августе 2025 года (4,5 млрд грн). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,7%.

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По сообщению министерства финансов в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд. долларов США от Соединенных Штатов Америки. Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE). В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от Соединенных Штатов Америки около 16,7 млрд долларов США в форме грантов. Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Валютный рынок

На фоне увеличения предложения иностранной валюты вместе с умеренным уменьшением спроса на нее на межбанковском рынке чистая продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка сократилась до 442 млн. долларов США за прошедшую неделю (по сравнению с 560 млн. долларов неделей ранее).

Счет текущих операций в марте был сведен с профицитом 426 млн долларов США (тогда как в январе-феврале он был отрицательным) благодаря сокращению дефицита торговли товарами и услугами до 2,6 млрд долларов США (по сравнению со среднемесячным значением в январе-феврале равны 3,4 млрд долларов США). Положительной динамике сальдо счета текущих операций также способствовали устойчивые поступления по оплате труда (+1,1 млрд. долларов США в марте, +3,1 млрд. долларов США с начала года) и трансфертов (преимущественно в сектор общегосударственного управления) из-за рубежа (+ 2,2 млрд. долларов США в марте, +6,6 млрд. долларов США с начала года).

Счет текущих операций в марте был сведен с профицитом 426 млн долларов США (тогда как в январе-феврале он был отрицательным) благодаря сокращению дефицита торговли товарами и услугами до 2,6 млрд долларов США (по сравнению со среднемесячным значением в январе-феврале равны 3,4 млрд долларов США)

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Поступления прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-марте 2023 г. составили 562 млн. долларов США и обеспечивались в значительной степени реинвестированными доходами иностранных инвесторов (203 млн. долларов США) и новыми инвестициями прямых инвесторов (283 млн. долларов США).

Объем наличной валюты вне банков увеличился в январе-марте 2023 года на 3,2 млрд. долларов США (в 2022 году - на 10,3 млрд. долларов США).

Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка, кредитование банками бизнеса и домохозяйств в марте продолжало сокращаться. Так, объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору в марте, сократился на 1,7%, кредитов в иностранной валюте – на 1,2%. Кредиты, предоставленные сектору домашних хозяйств, уменьшились на 0,2% в месяц. В то же время фондирование банков в марте продолжало расти из-за значительных расходов Правительства на оборону и социальных целей: гривневые депозиты корпораций за месяц выросли на 3,1%, домашних хозяйств – на 0,7%; депозиты корпораций в иностранной валюте выросли на 5,2%, домохозяйств – на 0,1%.

Из-за постепенной трансмиссии импульсов монетарной политики процентные ставки по гривневым депозитам в марте росли: депозиты корпоративного сектора – на 1,3 в. п., депозиты домашних хозяйств – на 0,6 и. п. в месяц. В то же время ставки по гривневым кредитам в марте оставались близки к уровню прошлого месяца, что свидетельствует об сужении процентного спреда по операциям банков.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до более 600 млрд грн, в том числе более 2/3 этого объема – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором увеличения банковской ликвидности по-прежнему выступали расходы по Единому казначейскому счету правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, остаток задолженности по которым оставался на уровне прошлой недели (13,8 млрд грн), и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (20%).

Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, остаток задолженности по которым оставался на уровне прошлой недели (13,8 млрд грн), и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (20%).

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Объем работающих кредитов банков в марте уменьшился на 1,6%, главным образом, путем сокращения работающих корпоративных кредитов в национальной (-2,2% за месяц) и в иностранной валюте (-2,6% за месяц). Доля неработающих корпоративных кредитов в марте выросла до 44,3% по сравнению с 43,7% в марте, около ¾ из которых сконцентрировано в государственном банковском секторе. Доля неработающих кредитов в сегменте кредитования домохозяйств оставалась на уровне предыдущего месяца (32%). В целом доля неработающих кредитов в банковском секторе увеличилась до 38,8% от общего объема кредитов, что является самым высоким уровнем с середины 2021 года.

Банковское кредитование продолжает поддерживаться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 899 льготных кредитов на общую сумму 3,1 млрд. грн., из которых около двух третей – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 26 тысяч на общую сумму более 104 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

С целью ускорения реализации программы льготного кредитования является правительство Украины одобрило решения, касающиеся дальнейшего финансирования программы. В частности, была согласована возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке. За период с октября 2022 было выдано 948 доступных кредитов для приобретения собственного жилья на общую сумму более 1,2 млрд грн. Планируется, что в текущем году будет увеличен перечень категорий граждан, которые смогут получить кредит на собственное жилье под 7% годовых.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.