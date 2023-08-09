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"Прямой" заявляет, что "власть хочет отобрать телеканал"

9 августа, 2023 среда
21:18
Общество

На "Прямом" заявили, что силовики по указаниям властей предпринимают очередную попытку арестовать телеканал и передать его в управление АРМА

Об этом сообщает телеканал

На "Прямом" считают, что с этим, в частности, связаны обыски у бывшего владельца телеканала Владимира Макеенко. Ведущий Валерий Калныш сообщил, что во время обысков у Макеенко изъяли оригинал заверенных нотариусом показаний бывшего руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого.

"Сегодня в 07:30 в офисе и доме Владимира Макеенко, который уже три года не является владельцем "Прямого" канала, состоялись обыски. По данным наших источников, искали оригинал нотариально заверенных свидетельств бывшего руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого, который в июле года подтвердил: руководители ГБР давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства. В результате канал должен был прекратить свою деятельность. свидетельствуют об этом деле", – сказал ведущий.

На "Прямом" объясняют, что оригиналы показаний следственного ГБР необходимы телеканалу, чтобы защищать свои интересы в международных судах. На телеканале напомнили, что дело в отношении "Прямого" было открыто по клевете Андрея Портнова – пророссийского деятеля и соратника Януковича.

По словам адвоката телеканала Евгения Солодко, Шевченковский районный суд Киева 31 июня 2023 года обязал ГБР закрыть производство по "Прямому" или передать дело в суд. Адвокат говорит, что с 2019 года следователи ГБР не нашли доказательств нарушения закона, поэтому они обязаны выполнить решение суда. Однако, по его словам, ГБР игнорирует это определение, а чтобы продолжить давление на канал, регистрирует новое производство против Макеенко.

"Четыре года продолжается уголовное производство. Нет никакого сообщения о подозрении. И вот 31 мая этого года знаковое решение Шевченковского районного столичного суда о том, что ГБР примите решение – либо закрывайте, либо что-то сделайте вообще. Конечно, ГБР этого не сделало. Там делают вид , что ничего не произошло", – говорит адвокат.

Он добавил, что, насколько ему известно, решение об обыске Макеенко выносил Лычаковский районный суд Львова.

"Мы все хорошо знаем, что ГБР находится в Киеве. И по территориальной подсудности – это Шеченковский район. Но каким-то странным образом почему-то над этим делом осуществляется судебный контроль именно во Львове. Я не исключаю, что возможно и сегодня, возможно, завтра может быть постановление о передаче канала в АРМА. Какая там будет формулировка – корпоративных прав, имущества и т.д. – они способны во что бы то ни стало", – считает Солодко.

Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская также предположила, что имущество предприятия в который раз планируют арестовать как вещественное доказательство и передать в управление АРМА, которую недавно возглавила Елена Дума.

"И я напомню, что был огромный скандал, потому что Transparency International призвала Кабмин не голосовать за назначение этой кандидатуры. Там отметили, что у Думы нет необходимого профессионального опыта, есть тесные политические связи, вероятно, она имеет деловые контакты с госпредателем и подозреваемым в сотрудничестве с Россией", - предположила Орловская.

Она подчеркнула: давление на медиа несовместимо с европейской интеграцией Украины. Она считает, что "есть чье-то указание уничтожать информационные ресурсы, уничтожать "Прямой" телеканал".

"И это желание, которое появилось 24 мая 2019 года и оно не исчезло по сей день. В октябре Еврокомиссия должна ставить оценку и приглашать Украину к вступительным переговорам в Евросоюз. Мы на весь мир, всем нашим партнерам говорим и о свободе слова в частности", – добавила Светлана Орловская и призвала стражей порядка "не участвовать в незаконных действиях, за которые потом придется нести ответственность".

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