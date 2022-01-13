Прямой подготовки к агрессивным действиям России, если что-нибудь серьезное произойдет завтра, нет, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине пока не происходит непосредственный подготовительный процесс к началу агрессивных военных действий со стороны РФ, однако в случае необходимости все процедуры уже готовы
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"В случае необходимости у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем с по этому поводу общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", - сообщил Данилов.
В ответ на вопрос, было ли недавно заседание СНБО по поводу возможного вторжения России в Украину, Данилов отметил, что отдельного заседания не было, однако "при необходимости оно обязательно будет".
Кроме этого, секретарь СНБО сообщил, что раз в неделю проходит совещание, где озвучивается анализ всей ситуации в стране.
"Каждый день проходит анализ. Там работает группа примерно 18 человек. Собираются разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. Я вам открою тайну, это происходит по четвергам. Президенту докладывают почти каждый день. Чтобы Президент был без информации - такого нет", - подчеркнул он.
- Напомним, 11 января в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами , в которых участвуют около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.
- Посол США в Москве назвал "очень реальным" новое вторжение РФ в Украину.
- США ожидают от России объяснений новых военных учений в четырех областях у украинской границы.
- Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают о перемещении поездами военных машин с Дальнего Востока России на Запад.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.66
Покупка 27.66Продажа 27.91
-
EUR
Покупка 31.48Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное