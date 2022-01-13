Прямой подготовки к агрессивным действиям России, если что-нибудь серьезное произойдет завтра, нет, - Данилов

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".



"В случае необходимости у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем с по этому поводу общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", - сообщил Данилов.



В ответ на вопрос, было ли недавно заседание СНБО по поводу возможного вторжения России в Украину, Данилов отметил, что отдельного заседания не было, однако "при необходимости оно обязательно будет".



Кроме этого, секретарь СНБО сообщил, что раз в неделю проходит совещание, где озвучивается анализ всей ситуации в стране.



"Каждый день проходит анализ. Там работает группа примерно 18 человек. Собираются разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. Я вам открою тайну, это происходит по четвергам. Президенту докладывают почти каждый день. Чтобы Президент был без информации - такого нет", - подчеркнул он.

Напомним, 11 января в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами , в которых участвуют около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.

Посол США в Москве назвал "очень реальным" новое вторжение РФ в Украину.

США ожидают от России объяснений новых военных учений в четырех областях у украинской границы.

Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают о перемещении поездами военных машин с Дальнего Востока России на Запад.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb