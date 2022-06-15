Прямой дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, – экономист Пендзин

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня мощность украинской экономики чрезвычайно низкая. За май на социальные выплаты и войну из бюджета было потрачено более 240 млрд грн, а фактические поступления от налогообложения составили 83 млрд грн. Прямой дефицит бюджета Украины составляет 5 млрд грн в месяц. Мы должны понимать, что это не инвестиционные проекты. На войну из бюджета Украины было израсходовано более 120 млрд грн. Также из бюджета Украины очень большие средства тратятся на социальные выплаты. Украина несет достаточно большую социальную нагрузку", - пояснил Пендзин.

Пендзин также добавил, что только 7% из средств, которые Украина получила, как финансовую помощь, предоставлялись в виде грантов.

"Только 7% той финансовой помощи, которую нам предоставили партнеры, являются грантовыми средствами. То есть теми, которые не нужно будет возвращать. Все остальные являются кредитными средствами. Так на льготных условиях и на долгосрочных сроках, но кредитов. И еще несколько интересных цифр "Международная организация обнародовала за 100 дней войны в Украине очень интересный отчет. За 100 дней войны Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест. Это немного менее 30% от общего рынка труда. Также они же подают данные, что если война будет продолжаться еще" полгода, то Украина может потерять до 7 млн рабочих мест. Однако если война закончится быстрее, то мы сможем достаточно быстро восстановить 3,5 млн рабочих мест", - добавил Пендзин.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны "Большой семерки" с просьбой выделить $50 млрд на следующие пол года , чтобы покрыть дефицит бюджета.

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