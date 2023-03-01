Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"При обстреле общества пострадало учебное коммунальное учреждение города. Прямым попаданием повреждены стены спортивного зала учреждения. К счастью, благодаря введению дистанционного обучения, пострадавших нет", - отметили в ОВА.

В ОВА добавили, что корпус заведения был построен по программе GIZ при поддержке правительства Германии.