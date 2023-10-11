Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства приближенные к власти люди, - Южанина

О том, как все это повлияет на рядовых украинцев - в эксклюзивном интервью народного депутата и члена комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной для “FM Галичина”

Глава Международного валютного фонда отметил, что поддержка Украины может постепенно уменьшаться, соответственно, если война затянется, необходимо усиление внутренних доходов – как налоговых, так и таможенных. Это заявление является рекомендацией к действию или это в какой-то степени запугивание?

Я ожидала такого заявления, потому что совершенно очевидно и ожидаемо, что помощь Украине будет уменьшаться по разным причинам. И потому это заявление для меня не вызывало обеспокоенности. Нас заставляют повышать налоги или более жестко обращаться с бизнесом. Здесь просто нужна адекватная сбалансированная экономическая, налоговая и таможенная политика для того, чтобы мы готовились и думали более глобально, чем сегодня. Часть о таможне меня беспокоит больше всего, потому что государство действительно мало делает для того, чтобы таможенные платежи в полной мере поступали в бюджет.

Возможно, речь идет о том, что немало денег исчезает в карманах чиновников или приближенных к ним лиц. Однако в любом случае удар будет нанесен не по карману таких людей, а по карманам простых украинцев. Как сделать так, чтобы не народ сейчас страдал увеличением налогов, а чтобы меньше денег уходили в тень?

Что касается каждого гражданина, платящего налог на доходы физических лиц, платящего местные платежи на землю, на недвижимость, я пока не видела тенденции по повышению ставок налогов.

Если говорить о юридических лицах, то здесь должны разграничить. У нас сейчас все платящие налоги вернулись к деятельности. Это преимущественно добровольная уплата налогов в полном объеме. Но у нас есть большая проблема с таможней. На таможне до сих пор "сидят" многие правоохранительные органы, которые, конечно, не дают таможенной службе выполнять свои функции. И поступления в бюджет могут быть гораздо больше, если кто-нибудь обратит на это внимание и не будут присутствовать правоохранительные органы в зонах таможенного контроля. Ну и, конечно, коррупция.

Прямо из бюджета сегодня разворовывают средства, и к этому причастны только приближенные к власти люди.

Они совершенно точно должны осознавать, что это приведет к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счет мы не сможем.

Увеличение налогов для бизнеса определенным образом повлияет на конечного покупателя, то есть на граждан, покупающих товары и услуги. Не повлияет ли увеличение налогов для бизнеса на удорожание услуг и товаров в ближайшей перспективе?

Министр финансов, непосредственно занимающийся вопросом помощи для Украины, должен нести ответственность за свои слова. Он сказал, что на 2024 год ставки налогов не изменятся. Но меня волнует другое. МВФ очень настаивает на возвращении проверок, документальных и плановых. На самом деле, 95% налогов платят добровольно. Чего ждет МВФ и что "внесли в уши" представителям МВФ наши переговорщики? Они пообещали после начала проверок увеличить поступление в бюджет за счет доначислений платежей или штрафов? Для меня это до сих пор загадка, потому что нет прямой корреляции между возобновлением проверок и получением большего количества налогов.

Если сейчас весь бизнес страдает от того, что их давят и правоохранительные органы, и налоговая, то что будет дальше?

Чего ждать? И это больше волнует. Ну и конечно, любые притеснения бизнеса сказываются на ценах, возможностях и покупательной способности. Мы видели статистику, что ряд предприятий не могут повышать заработную плату и выплачивать ее. И эта тенденция не в лучшую сторону двигается, а в худшую. На самом деле возможности в Украине все меньше и меньше. Но если на бизнес давить, то он, тем более, не будет развиваться. Потому что по разным причинам часть бизнеса просто исчезнет.

У нас также есть нехватка рабочих рук. Многие украинцы уехали за границу и не планируют возвращаться. И мужчины, и женщины сейчас на фронте, от этого тоже страдает бизнес. Мы должны защищать государство, здесь нет никаких возражений. Вопрос в том, где есть запас прочности бизнеса, чтобы он не переместил свои мощности за границу?

Есть процессы, которые мы не можем остановить. Бизнес с прифронтовых территорий, очевидно, впоследствии остановится и пострадают целые отрасли.

Из-за отсутствия рабочих рук, мужских в частности, некоторые ветви не могут существовать.

В западных регионах бизнес некоторое время держался на сбережениях и запасах сырья и товаров. Это давало ему возможность не пропасть. Сейчас всех волнует один вопрос: какая программа у правительства, чтобы дать возможность бизнесу снова развернуть свою деятельность уже в больших масштабах? Бизнес сейчас просто выживают.

Сейчас существует очень много грантовой поддержки для бизнеса, но не все об этом знают. Большинство программ поддержки бизнеса касаются аграриев. Я с большим уважением отношусь к этому сектору экономики, но у нас сейчас в более широкой поддержке нуждаются другие отрасли. И мы должны на это обращать внимание. Первые заявления, которые мы услышали о необходимости обеспечивать себя собственными поступлениями в большей степени, чем на сегодня, – это "звоночек" для того, чтобы мы подумали и снова вернулись к теме, какую же экономику, в какой структуре мы будем восстанавливать. Ибо то, что сейчас происходит, просто идет "по накатанному". А время изменилось, поэтому приоритеты должны быть изменены.

Давайте еще поговорим о бюджете на 2024 год. Есть много инсайдов, что борьба за казну довольно серьезная и некоторые депутаты хотят выделить деньги на строительство дорог и другие вещи, которые далеко не основные. Очевидно желание отдельных парламентариев так пилить бюджет, чтобы потом частично его "освоить"?

Бюджет на 2024 год еще не рассматривался ни на профильном комитете, ни в зале. Предстоит еще огромный объем работы. А на последних заседаниях происходили изменения в государственный бюджет до конца этого года. Совершенно очевидно, что никто из подавляющего большинства народных депутатов не хочет вникать в цифры, в программы. Увидели, что дополнительно средства выделяются, например, на Службу безопасности Украины – условно 4 миллиарда – все сразу все говорят, что это идет на сектор безопасности и обороны. А на самом деле там очень много статей, касающихся гражданских программ этой службы.

Совершенно очевидно, что СБУ перетягивает на себя большое количество функций от других правоохранительных органов, даже от НАБУ.

Более того, занимается преследованием. Это абсолютно не норма во время таких событий, которые происходят в нашей стране. Поэтому когда начинаем разбираться и указывать на это депутатам в зале, оказывается, что никто не слушает. Для них команда, которая поступила из офиса, основная. И очень короткую "разжеванную" мысль, как для первоклассника, которую им вложили в уши, что все это для нашей победы, они используют и так живут. Я убедилась в этом, когда начала общаться с отдельными депутатами.

На самом деле огромный дефицит бюджета, сумма дефицита просто катастрофическая – более 300 миллиардов гривен. Да и в документах указано, что все эти суммы идут для сектора безопасности и обороны. Но так ли это – никто не хочет выяснять. Но где найдут средства для таких расходов? Мы уже знаем, что это НДФЛ военных, которые будут изъяты из местных бюджетов в четвертом квартале текущего года. Потому ситуация не совсем хорошая.

Никто даже не стал обсуждать вопрос, стоит ли забирать весь военный НДФЛ или нужно найти компромисс с территориальными громадами.

Никто об этом не желает говорить. В нежелании – наша беда. Мы не объединены для решения сложных экономических вопросов. Уже почти 150 громад сделали обращение по военному НДФЛ к правительству, к президенту, к Верховной Раде. И это только начало. Нам нужно все это объяснять людям. Поскольку люди не знают, что происходит в стране, это делает их ограниченными в понимании процессов.

МВФ уже разработал план финансирования Украины по окончании войны. Однако есть дополнительный план на случай, если война затянется, что очень вероятно. В первом случае финансирование будет в размере $115 млрд, во втором – $140. Но мы знаем, что наши партнеры уже потратили на Украину гораздо большую сумму за период полномасштабного вторжения. И здесь речь идет только о деньгах МВФ, потому что Украина получает помощь не только от них. Так МВФ представляет только свое мнение или это позиция всех государств?

Мы благодарим всех наших партнеров за огромную поддержку, но у нас ожиданий на 2024-й год не так много. Об этом говорил министр финансов с трибуны парламента. Его обращения к парламентариям базировались на том, что 2024 год будет очень сложным и мы будем очень ограничены в финансовой поддержке. Во-вторых, мнение МВФ о поддержке и программах с МВФ – это сигнал к сотрудничеству с другими учреждениями и организациями, которые нам выделяют деньги. Но правильно ли понимает МВФ возможности повышения налогов и усиления налогового давления? Выдержит ли это украинский бизнес в сегодняшних условиях? Я сомневаюсь, потому что если говорить, что у нас Киев и западные регионы более-менее могут работать, то у них и больше возможностей для принятия решений по перерегистрации компаний, где более прозрачные и стабильные правила, чем в Украине.

Я знаю предприятия по производству военного оружия, для которых приоритетнее регистрироваться и производить товар в Польше, а не в Украине.

И не только из-за факторов безопасности, а именно из-за работы с правоохранительными органами, разрешительной системой и налоговой, непосредственно с ними контактирующей.

Расходы на оборону и безопасность планируется установить на уровне 21% от валового внутреннего продукта. Когда Российская империя во время Первой Мировой войны перевалила за 25% военных сборов от ВВП, там начались революционные процессы. В результате экономика фактически лопнула. Сейчас 21% выглядит угрожающе, хотя это определенно необходимо. "Вытянем" ли мы эту цену?

Все средства, направленные на сектор безопасности и обороны – это 99% собственных поступлений, которые мы собираем за год налоговых и неналоговых платежей. А другую сторону жизнедеятельности Украины государство обеспечивает за счет заимствований. Такой уникальной ситуации не было ни в одной стране мира. Если у нас будет меньше помощи на 10-20%, мы должны осознавать, что именно на такую сумму мы снизим оплату бюджетникам, социальные выплаты и тем, кто зависит от бюджетных выплат. Поэтому проблема сейчас в этом и к этому мы должны готовиться. Но почему мы сейчас откровенно не говорим об этом с обществом?

У нас нет возможности больше "вытянуть" из экономики, это совершенно очевидно.

Если негде взять собственных поступлений, то их будет столько, сколько нам нужно на сектор безопасности и обороны. И понижать эту цифру нельзя.

Это война, которая не только где-то на востоке, вся Украина должна к этому готовиться – и депутатский корпус, и бюджетники в частности. Поэтому, когда говорят, что добавили расходы до конца года, потому что уволили некоторых работников из бюджетных учреждений и им должны выплатить компенсации за увольнение, я искренне удивляюсь, как можно деньги направить на компенсации. Надо принять изменения о том, что все компенсации для украинцев, уволенных из бюджетных учреждений, получат после войны. Нельзя так легкомысленно относиться, потому что этот популизм приведет к тому, что у нас будет уменьшено финансирование. И однажды надо будет сказать, что мы сегодня будем получать 50% заработной платы, а остальные 50% получим через несколько лет после войны.