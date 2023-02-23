Об этом заявил генеральный секретарь федерального министерства по европейским и международным делам Республики Австрия Петер Лаунски-Тиффенталь в своем выступлении на специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"Один из аспектов, который Австрия осуждает самым решительным образом, являются завуалированные, но легко узнаваемые угрозы применения ядерного оружия, неоднократно сделанные Россией. Ядерные риски сейчас являются самыми высокими за последние десятилетия и их потенциальные разрушительные глобальные гуманитарные и экологические последствия являются прямой угрозой безопасности для всего международного сообщества", - подчеркнул он.

Лаунски-Тиффенталь приветствовал общие усилия международного сообщества, направленные на обеспечение безопасности ядерных объектов Украины, оказавшихся под угрозой из-за вторжения РФ.

"Все это подчеркивает настоятельную потребность в прогрессе в ядерном разоружении и отказе от парадигмы ядерного сдерживания", - отметил он.

По словам дипломата, мир "должен совместно обеспечить, чтобы табу на применение ядерного оружия не было нарушено, как и не разрешить никаких угроз ядерным оружием или его применения".

Генсек МИД отметил: Австрия остается полностью солидарной с правительством и народом Украины. Мы должны также быть четкими в том, что нет мира без справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Лаунски-Тиффенталь подчеркнул, что Австрия поддерживает все международные усилия, направленные на то, что совершенные в Украине зверства, изнасилования, пытки и внесудебные казни были расследованы, а виновные привлечены к соответствию.

Страна также поддерживает достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на международном праве и Уставе ООН.

"Мы в очередной раз призываем Россию остановить эту войну, вывести свои войска со всей территории Украины и прекратить кровопролитие", – добавил он.