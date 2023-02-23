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"Прямая угроза безопасности для всего международного сообщества": Австрия в ООН осудила ядерные угрозы РФ

23 февраля, 2023 четверг
06:17
Мир

Австрия осудила завуалированные угрозы Российской Федерации применить ядерное оружие и призвала страну вывести войска из Украины

Об этом заявил генеральный секретарь федерального министерства по европейским и международным делам Республики Австрия Петер Лаунски-Тиффенталь в своем выступлении на специальной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"Один из аспектов, который Австрия осуждает самым решительным образом, являются завуалированные, но легко узнаваемые угрозы применения ядерного оружия, неоднократно сделанные Россией. Ядерные риски сейчас являются самыми высокими за последние десятилетия и их потенциальные разрушительные глобальные гуманитарные и экологические последствия являются прямой угрозой безопасности для всего международного сообщества", - подчеркнул он.

Лаунски-Тиффенталь приветствовал общие усилия международного сообщества, направленные на обеспечение безопасности ядерных объектов Украины, оказавшихся под угрозой из-за вторжения РФ.

"Все это подчеркивает настоятельную потребность в прогрессе в ядерном разоружении и отказе от парадигмы ядерного сдерживания", - отметил он.

По словам дипломата, мир "должен совместно обеспечить, чтобы табу на применение ядерного оружия не было нарушено, как и не разрешить никаких угроз ядерным оружием или его применения".

Генсек МИД отметил: Австрия остается полностью солидарной с правительством и народом Украины. Мы должны также быть четкими в том, что нет мира без справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Лаунски-Тиффенталь подчеркнул, что Австрия поддерживает все международные усилия, направленные на то, что совершенные в Украине зверства, изнасилования, пытки и внесудебные казни были расследованы, а виновные привлечены к соответствию.

Страна также поддерживает достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на международном праве и Уставе ООН.

"Мы в очередной раз призываем Россию остановить эту войну, вывести свои войска со всей территории Украины и прекратить кровопролитие", – добавил он.

  • 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
  • Генсек НАТО сказал, что Североатлантический союз разочарован таким заявлением России и призвал его пересмотреть свое решение.
  • Представители стран-членов Большой семерки в совместном заявлении сообщили, что не боятся ядерных угроз российского диктатора и продолжат поддерживать Украину.
  • В украинском МИДе также отреагировали и заявили, что решение Российской Федерации приостановить свое участие в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки.
  • А Евросоюз призвал Россию вернуться к ядерному соглашению.
  • Впоследствии заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил США в желании уничтожить его страну и снова прибег к угрозам ядерного оружием.
Россия
ООН
Австрия
ядерное оружие
война с Россией
ядерная безопасность
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