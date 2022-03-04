Прячут технику между домами, грабят магазины: Генштаб сообщил об уничтожении танков и БМП россиян в направлении Броваров
Украинские военные на Броварском направлении уничтожили два танка и три БМП, еще одну БМП забрали в свое подразделение
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.
"На направлении Броваров у российского захватчика минус 4 БМП, 2 танка и плюс в украинское подразделение одна бронемашина пехоты", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе отметили, что захватчики пытаются прятать технику в жилых массивах, а также грабят магазины.
"Враг прячет свою технику среди домов мирных жителей. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свои машины, ставшие металлоломом и знает, что его ждет такая же участь!" - подытожили в Генштабе ВСУ.
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