"Прячется от народа в бункере. Ботоксом пользуется". Телевидение Лукашенко впервые "проехалось" по Путину

Самопровозглашенный правитель Беларуси, по мнению политического обозревателя Евгения Пустового, существенно выигрывает на фоне действий Путина во время пандемии COVID-19 и, вообще, подчеркнул он, выглядит Лукашенко здоровее Путина, передает Еспресо.TV .



Такие мысли прозвучали в рубрике "Политика без галстуков и купюр" в программе "Новости - 24 часа" .



Вот соответствующие цитаты:



"Упрекают баней и трактором, забывая о том, что Лукашенко - единственный Президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов - с помощью телеконференций".



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"Лукашенко взвалил этот крест ответственности и пошел вперед. Как тогда его не поливали. Бессонные ночи переживаний отражались на лице главы государства. Ботоксом не пользуется".

По мнению независимых белорусских журналистов и блоггеров, подобные случаи персонально в адрес Путина вызваны новой атакой прокремлевского российского канала НТВ на Лукашенко, а также публикацией московскими изданиями полученных МИД РФ данных "соцопроса" относительно реального уровня доверия белорусов Лукашенко.Следует отметить, что если российскую действительность время от времени медиа Лукашенко и осторожно критикуют, прежде всего в контексте "преимуществ" проживания в Беларуси и "плюсов" еще более жесткого в некоторых аспектах государственного строя, чем в РФ, то в отношении лица Путина, его здоровье или особенностей внешности там такое звучит впервые.