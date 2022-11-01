Об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге, информирует AP.

Чиновник не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии столкновения", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.

По состоянию на данный момент, говорят в Пентагоне, прошли несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по обороне США вместе с командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.

Собеседник сообщил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.

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