Прозрачность и содействие. Военные США начали инспекцию учета западного оружия в Украине
Группа американских военных недавно начала проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом
Об этом журналистам в понедельник сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге, информирует AP.
Чиновник не уточнил, где именно проходят инспекции или насколько близко к фронту находятся американские войска. По его словам, американский персонал не может осуществлять инспекцию "близко к линии столкновения", но уточнил, что он находится там, где разрешают условия безопасности.
По состоянию на данный момент, говорят в Пентагоне, прошли несколько инспекций, в которых принимали участие атташе по обороне США вместе с командой Отдела оборонного сотрудничества США, которая находится в Киеве.
Собеседник сообщил, что украинская сторона демонстрирует прозрачность в вопросе распределения вооружения и способствует инспекциям.
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