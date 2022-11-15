Об этом Медведев написал в Telegram.

"Это сродни началу агонии ООН как главного международного института примирения. Конец будет болезненным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - написал Медведев.

Российский чиновник также назвал принятие резолюции стремлением "англосаксов" создать основания для "кражи" российских активов и обвинил США и НАТО в "нанесении ущерба" Корее, Вьетнаму, Ираку и Югославии.

"Англосаксы явно пытаются нашкребти юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию по полному возмещению США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", - написал Медвед.

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине.

Ранее, в июле 2022 года министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры Украины нужно более $1 трлн .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb