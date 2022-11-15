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"Проживем без ООН": Медведев отреагировал на резолюцию о репарациях Украины, пригрозив миру "мучительным концом"

15 ноября, 2022 вторник
00:01
война с Россией

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "началом агонии ООН" резолюцию Генассамблеи организации о необходимости создать механизм возмещения Россией нанесенного Украине ущерба

Об этом Медведев написал в Telegram.

"Это сродни началу агонии ООН как главного международного института примирения. Конец будет болезненным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций", - написал Медведев.

Российский чиновник также назвал принятие резолюции стремлением "англосаксов" создать основания для "кражи" российских активов и обвинил США и НАТО в "нанесении ущерба" Корее, Вьетнаму, Ираку и Югославии.

"Англосаксы явно пытаются нашкребти юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию по полному возмещению США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", - написал Медвед.

  • 14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине.
  • Ранее, в июле 2022 года министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры Украины нужно более $1 трлн .

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Украина
ООН
Дмитрий Медведев
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