Проживала в изоляции 16 лет: в зоопарке Коста-Рики самка крокодила забеременела без партнера
В зоопарке Коста-Рики зафиксировали первый случай беременности крокодила, прожившего в изоляции 16 лет
Об этом информирует Reuters .
Новорожденный крокодил имел генетический код, который на 99,9% совпадал с кодом матери.
"Бывает, что рептилии, которые держат в неволе, без самцов откладывают яйца, но такие яйца всегда считались нежизнеспособными, и их избавлялись. Однако в свете нового открытия такие яйца, отложенные без участия самца, следует рассматривать как потенциально жизнеспособные. К тому же поскольку "непорочное зачатие" может произойти и в присутствии самца, его легко пропустить", – пишут ученые.
Хотя вопрос о том, почему некоторые виды используют партеногенез, остается открытым, в научной литературе все чаще появляются упоминания о таких случаях. Возможно, это потому, что ученые начали уделять этому больше внимания. Согласно одной из теорий, партеногенез могут использовать виды, находящиеся под угрозой исчезновения.
Авторы исследования считают, что их открытие может помочь понять репродуктивные особенности древних предков крокодилов – динозавров.
В то же время феномен "непорочного зачатия" не является новым и встречается у разных видов птиц, рептилий и рыб. Однако случай с крокодилом является первым в истории.
В январе 2018 года 18-летняя самка крокодила в зоопарке Парк Рептилиана отложила 14 яиц. Плод в одном из яиц был полностью сформирован, но мертворожденным. Самка попала в зоопарк в возрасте двух лет и удерживалась отдельно от самцов. Анализ показал, что плод генетически практически полностью идентичен матери.
Ученые рассказывают, что клетка-предшественник делится на четыре клетки при создании яйцеклетки. Одна из них становится яйцеклеткой и сохраняет ключевые клеточные структуры и цитоплазму, другие содержат дополнительный генетический материал. Одна из этих клеток сливается с яйцеклеткой, действуя как сперматозоид, чтобы стать оплодотворенной.
- Ученые предполагают новые климатические модели на планете уже через 10 лет. Летний морской лед может полностью исчезнуть из Арктики.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.77
Покупка 36.77Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное