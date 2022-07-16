Об этом госпожа Наконечная рассказала в эксклюзивном интервью Еспресо.

В ответ на вопрос о процессе переживания утраты травмотерапевт первоочередно подчеркнула, что эта задача не проста, и требует индивидуального подхода, ведь каждый человек переживает потерю по-своему.

Если мы говорим о помощи таким людям от психологов и психотерапевтов, то перед нами стоят две задачи. Одна – пережить эмоционально, пройти через горевание. последствия, которые серьезно влияют на состояние здоровья психического и физического, и вторая часть - это помочь человеку переформатировать свою жизнь, потому что меняются роли, изменяются жизненные конфигурации. Кто я? Где я? Как решать какие-нибудь банальные жизненные вопросы?", - рассказала Наконечная.

Она отметила, что в таком случае речь идет не только о том, чтобы помочь прожить и расплакаться. Но и о том, как дальше строить жизнь. И универсальных советов для этого у специалистов не существует, поскольку это индивидуальный процесс.

Госпожа Наконечная также отметила важность определенной смысла потери, особенно в условиях войны.

"Когда люди теряют своих близких, которые воюют - понимают, что высок смысл такой потери. Ведь военные защищают свою страну. Это может помочь пережить эту потерю", - сказала она.

Кроме того, по словам травматерапевта, потеря тяжелее всего переживается тогда, когда речь идет о смерти именно молодого человека.

"Когда это естественный процесс и умирает старший человек, то мы это воспринимаем спокойнее. А когда речь идет о гибели молодых людей, тогда это нечто такое, что не укладывается в наше естественное течение жизни. И тогда часто людям нужно объяснение, какой-то смысл видеть в этой утрате. Многим помогает то, что, если мы говорим о военных, которые отдают свою жизнь не просто так, потому что что-то случилось, а в том, что есть высокий смысл. Очевидно, что это тоже тяжело, это не значит, что им легко переживать эту потерю. Но какие-то такие моральные вещи... Есть такое понятие морального травмирования... Людям, которые пережили определенные травматические события, им важно объяснить, почему это произошло, восстановить причинно-следственную связь, восстановить структуру", - говорит Наконечная.

Она рассказала, что при переживании травматических событий разрушается структура жизни какой мы ее знали.

"И ее нужно восстановить. Объяснить, восстановить, структурировать, вписать это событие в дальнейшую жизнь, в линию своей жизни. Оноа должно иметь какое-то значение", - отметила психологиня.