Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики.

Во время встречи с прозаиком с представителями МКИП он заверил в своей полной и бескомпромиссной поддержке Украины в ее борьбе против РФ, а министр Александр Ткаченко поблагодарил автора за публикации о нашей стране для мировых изданий.

"Марио Варгас Льоса с радостью принял предложение министра представлять украинскую культуру в мире и стать послом проекта "Save Ukrainian Culture" для привлечения еще большей поддержки Украины в культурной сфере, в том числе – финансовой во время послевоенного восстановления Украины", - отметили в пресс-службе.

Справка:

Хорхе Марио Педро Варгас Льоса – перуанский прозаик, драматург, философ, публицист, политический и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии 2010 года за "картографию властных структур и острое изображение человеческого сопротивления, бунта и поражения".

С 2014 года писатель постоянно поддерживает Украину, публикует материалы для поддержки украинского народа в ряде известных мировых изданий.