Прозаик и нобелевский лауреат из Перу Марио Варгас Льоса стал послом "Save Ukrainian Culture"
Марио Варгас Льоса, перуанский прозаик и лауреат Нобелевской премии, принял предложение стать послом проекта "Save Ukrainian Culture"
Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики.
Во время встречи с прозаиком с представителями МКИП он заверил в своей полной и бескомпромиссной поддержке Украины в ее борьбе против РФ, а министр Александр Ткаченко поблагодарил автора за публикации о нашей стране для мировых изданий.
"Марио Варгас Льоса с радостью принял предложение министра представлять украинскую культуру в мире и стать послом проекта "Save Ukrainian Culture" для привлечения еще большей поддержки Украины в культурной сфере, в том числе – финансовой во время послевоенного восстановления Украины", - отметили в пресс-службе.
Справка:
Хорхе Марио Педро Варгас Льоса – перуанский прозаик, драматург, философ, публицист, политический и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии 2010 года за "картографию властных структур и острое изображение человеческого сопротивления, бунта и поражения".
С 2014 года писатель постоянно поддерживает Украину, публикует материалы для поддержки украинского народа в ряде известных мировых изданий.
- Напомним, ранее в МКИП заявили , что в результате российской войны против Украины в настоящее время повреждены или разрушены 1373 заведения культуры и более 550 памятников культуры, на их восстановление нужно $7 млрд.
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