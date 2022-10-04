Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Готовятся. Они (российские оккупанты - ред.) активно минируют территорию и дороги в подъездные территории, и админздания, так же и другие большие здания - есть у нас такая информация", - сказал Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас рашисты в Луганской области так массово не убегают.

"В целом каждый метр украинской земли, которую освобождают военные, это дается достаточно тяжелой и дорогой ценой. Все же надеемся, что в ближайшее время уже начнется деоккупация Луганской области. И мы уже сможем заходить и работать над восстановлением жизнедеятельности нашей общины", - добавил глава Луганской области.

Также Гайдай сообщил, что в ближайшее время будет эвакуировать население оккупированных территорий из городов, чтобы никто не пострадал при контрнаступлении.

"Зимовать люди смогут только в селах. После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустим только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи. Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро", – добавил Гайдай.

Вооруженные Силы Украины приблизились почти вплотную северо-западной административной границы оккупированной РФ Луганской области.

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