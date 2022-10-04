Пройдут подъездные дороги, мосты и админздания. Российские захватчики в Луганской области готовятся к обороне
На временно оккупированной Луганщине рашисты готовятся к обороне - минуют подъездные дороги, мосты и админздания
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Готовятся. Они (российские оккупанты - ред.) активно минируют территорию и дороги в подъездные территории, и админздания, так же и другие большие здания - есть у нас такая информация", - сказал Гайдай.
Глава ОВА подчеркнул, что сейчас рашисты в Луганской области так массово не убегают.
"В целом каждый метр украинской земли, которую освобождают военные, это дается достаточно тяжелой и дорогой ценой. Все же надеемся, что в ближайшее время уже начнется деоккупация Луганской области. И мы уже сможем заходить и работать над восстановлением жизнедеятельности нашей общины", - добавил глава Луганской области.
Также Гайдай сообщил, что в ближайшее время будет эвакуировать население оккупированных территорий из городов, чтобы никто не пострадал при контрнаступлении.
"Зимовать люди смогут только в селах. После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей запустим только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи. Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро", – добавил Гайдай.
- Вооруженные Силы Украины приблизились почти вплотную северо-западной административной границы оккупированной РФ Луганской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.74Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное