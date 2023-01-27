Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джон Кирби.

"Я не хочу вдаваться в конкретизацию, поскольку мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", – сказал он.

Несмотря Кирби заметил, что администрация Джо Байдена "не собирается терять время" и начнет тренировать украинских военных, а также налаживать линии обеспечения, чтобы ВСУ были готовы сразу использовать танки Abrams, когда они наконец-то прибудут.

В то же время Кирби не ответил на вопрос, получит ли украинская сторона обещанные боевые машины до конца 2023 года.

24 января в издании The Wall Street Journal обнародована новость о том, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину.

25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb