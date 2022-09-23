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"Пройдет маленькую реабилитацию и отправится в бой": Ким показал российский бронеавтомобиль "тигр", выкупленный у оккупантов

23 сентября, 2022 пятница
13:34
Украина

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал бронеавтомобиль "тигр", который удалось выкупить у оккупантов в рамках "спецоперации по детигризации россиян"

Видео с выкупленной техникой Виталий Ким выложил в телеграм-канале.

По словам главы Николаевской ОВА, это уже третий российский бронеавтомобиль, пополнивший копилку российской техники, которая в дальнейшем будет служить украинскому войску. Но первый – полученный по такой процедуре. Этот бронеавтомобиль не "отжат" в боях, а куплен у оккупантов при помощи телеграм-канала "Николаевский Ванёк".

Ким рассказал, что на него вышел "добрый молодец", который и предложил продать бронеавтомобиль. Когда убедились, что оккупант получил деньги за машину и находится в безопасности, опубликовали результат "соглашения". Глава ОВА добавил, что еще несколько таких операций по выкупу техники "в процессе".

"Оккупанты, лучше не на "похоронные" покупать "ладу", можно продать нам технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе ту вонючую "ладу". Прайс ищите на сайте Ванька", - добавил Ким.

Как отмечается в телеграм-канале "Николаевский Ванёк", "тигр" выкупили за 5000 долларов.

С помощью телеграм-канала оккупанты могут продать украинцам и другую технику. Прайс-лист выглядит так: танк – 50 000$, БМП, БМД и т.д – 25 000$, РСЗО – 15 000$, САУ и т.д. – 10 000$, бронированные машины – 5 000$.

В инструкции по сдаче техники для российских военных описана процедура. Согласно ей россияне должны оставить технику в каком-нибудь месте недалеко от фронта, сбросить на почту [email protected] координаты этого места, время, когда техника будет там, и номер карты/счета: собственной, родственников, друга, знакомого - кого угодно.

После проверки украинцы забирают оставленную технику и, если все хорошо, – переводят деньги на указанный счет.

В инструкции также добавляют, что все процедуры проходят анонимно, солдат никто не заставляет сдаваться. В качестве примера приводят предыдущую операцию, которая состоялась 30 августа в районе Высокополья: "Солдат никто не сдал, и они со спокойным чувством "выполненного долга" пошли себе дальше".

  • 22 сентября воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали трофейную технику, которой пополнили свой парк, - боевую машину пехоты российских оккупантов.

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