"Проявление сатанинской злобы": митрополит Эпифаний прокомментировал обстрел Одессы Россией
Разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира"
Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний, цитирует заместитель председателя управления внешних церковных связей ВТО, митрополит Белоцерковский Евстратий Заря.
"Глубоко поражает и огорчает очередное проявление сатанинской злобы "русского мира" - разрушение собора в Одессе. Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число нескольких сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ", - сказал он.
Он напомнил, что этот собор в 2010 году открывал глава РПЦ Кирилл Гундяев. В настоящее время те, кого он в дальнейшем благословляет вести войну против Украины, продолжают обстреливать Одессу и другие города и села Украины.
"Благословение Гундяева - это проклятие, слова его - оправдание беззакония, и действия его - служение империи зла", - подчеркнул Эпифаний.
Митрополит также выразил соболезнования всем, кто пострадал от российских обстрелов в Одессе. Всем тем, кто до сих пор считает Гундяева духовным вождем, в частности в Украине, он пожелал "прозреть и наконец прекратить попустительство злу".
- В ночь на 23 июля россияне выпустили по Одесщине не менее пяти видов ракет всех видов базирования . Среди них "калибры", "ониксы", Х-22, "Искандер-К". Также был применен "Искандер-М". Попали в Спасо-Преображенский собор и Дом учёных. В результате обстрела погиб 1 человек, 22 человека получили ранения - среди них 4 ребенка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное