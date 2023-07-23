Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний, цитирует заместитель председателя управления внешних церковных связей ВТО, митрополит Белоцерковский Евстратий Заря.

"Глубоко поражает и огорчает очередное проявление сатанинской злобы "русского мира" - разрушение собора в Одессе. Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число нескольких сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ", - сказал он.

Он напомнил, что этот собор в 2010 году открывал глава РПЦ Кирилл Гундяев. В настоящее время те, кого он в дальнейшем благословляет вести войну против Украины, продолжают обстреливать Одессу и другие города и села Украины.

"Благословение Гундяева - это проклятие, слова его - оправдание беззакония, и действия его - служение империи зла", - подчеркнул Эпифаний.

Митрополит также выразил соболезнования всем, кто пострадал от российских обстрелов в Одессе. Всем тем, кто до сих пор считает Гундяева духовным вождем, в частности в Украине, он пожелал "прозреть и наконец прекратить попустительство злу".