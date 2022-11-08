"Проявление отчаяния": МИД Польши прокомментировал "санкции" РФ против западных оборонных компаний
Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что недавние российские санкции, наложенные на западные оборонные компании, являются проявлением отчаяния российской внешней политики
Об этом сообщает "Польское радио" .
"Это проявление отчаяния российской внешней политики. Ведь санкции, примененные ЕС и рядом других стран мира, уже де-факто исключают возможность любого сотрудничества с компаниями Российской Федерации из-за войны в Украине", – сказал Мулярчик.
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Также, по его мнению, действия России носят характер символического возмездия.
"Я предполагаю, что это сотрудничество не функционирует давно, с момента агрессии России в Украине. Я воспринимаю это как определенный жест и символизм без реального значения", – добавил он.
- 4 ноября стало известно, что Россия добивается снятия санкций с государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна.
- На 8 ноября известно, что грузооборот многих крупнейших российских портов существенно снизился в этом году, а импорт в Россию сократился на 24%.
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