Об этом сообщает "Польское радио" .

"Это проявление отчаяния российской внешней политики. Ведь санкции, примененные ЕС и рядом других стран мира, уже де-факто исключают возможность любого сотрудничества с компаниями Российской Федерации из-за войны в Украине", – сказал Мулярчик.

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Также, по его мнению, действия России носят характер символического возмездия.

"Я предполагаю, что это сотрудничество не функционирует давно, с момента агрессии России в Украине. Я воспринимаю это как определенный жест и символизм без реального значения", – добавил он.

4 ноября стало известно, что Россия добивается снятия санкций с государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна.

На 8 ноября известно, что грузооборот многих крупнейших российских портов существенно снизился в этом году, а импорт в Россию сократился на 24%.

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