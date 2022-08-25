"Проявление беспомощности и террористической сущности": в ОПУ отреагировали на массированный российский обстрел Украины 24 августа
Михаил Подоляк назвал массированный обстрел Украины в День Независимости проявлением беспомощности РФ после шести месяцев позора и поражений
Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем твиттере.
"Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сущности ru-варваров после шести месяцев позора и поражений. Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном "жесте доброй воли", – написал он.
- В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .
- От российских обстрелов также пострадал Днепр.
- В Днепропетровской области 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Чаплине. Погибли по меньшей мере 22 человека.
- Также Россия нанесла два ракетных удара по критической инфраструктуре в Хмельницкой области.
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