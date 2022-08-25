Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем твиттере.

"Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сущности ru-варваров после шести месяцев позора и поражений. Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном "жесте доброй воли", – написал он.