Об этом пишет Yle .

Атак получили сайты финского парламента, премьер-министра Санны Марин и государственного научно-исследовательского центра VTT.

"Сегодня Финляндия становится 31 членом военного альянса НАТО... Мы провожаем Финляндию в НАТО серией кибератак", - приводит издание заявление NoName 057(16).

Парламент страны атаку подтвердил.

Yle сообщает, что это те же хакеры, которые взяли на себя ответственность за атаку на сайт парламента в августе 2022 года.