"Провожаем в НАТО": российские хакеры заявили, что они ответственны за кибератаку на парламент Финляндии
Во вторник, 4 апреля, российская хакерская группа NoName 057(16) взяла на себя ответственность за атаку на ряд правительственных сайтов из-за вступления Финляндии в НАТО
Об этом пишет Yle .
Атак получили сайты финского парламента, премьер-министра Санны Марин и государственного научно-исследовательского центра VTT.
"Сегодня Финляндия становится 31 членом военного альянса НАТО... Мы провожаем Финляндию в НАТО серией кибератак", - приводит издание заявление NoName 057(16).
Парламент страны атаку подтвердил.
Yle сообщает, что это те же хакеры, которые взяли на себя ответственность за атаку на сайт парламента в августе 2022 года.
- Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.
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