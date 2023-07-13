Об этом пишет CNN.

Так, Джонсон призвал США продолжать поддерживать Украину, в том числе предоставлением оружия. Он сказал, что не может быть "возможного оправдания" для отсрочки вступления Украины в НАТО.

"Не может быть никакого оправдания или причины, чтобы продолжать резвиться и медлить", - заметил бывший британский премьер.

Он отметил, что "очень важно" установить, что Украина находится на пути членства в Альянсе.

"Последнее возражение, которое осталось, заключалось в том, что это будет провокацией для Владимира Путина. Ну, мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет", - подчеркнул политик.

Джонсон добавил, что кроме окупантов, врагом Киева является "усталость от Украины". Он подчеркнул, что победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы по всему миру".

"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в обеспечении победы. Но они (украинцы - ред.) должны победить, это абсолютно важно", - заявил Борис Джонсон.

Кроме того, британский политик поддержал решение США отправить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на то, что Великобритания является участником Конвенции о кассетных боеприпасах.

"Я думаю, что президент Байден поступил правильно, поставив их, и чем быстрее украинцы смогут использовать их, чтобы отвоевать свою территорию, тем больше жизней будет спасено", - отметил он.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходили на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходили в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Однако Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок. Позже министр также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, также неизвестно, кто их должен сформулировать.

В среду, 12 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Японии Фумидо Кишидой и председательствовал на встрече лидеров стран НАТО с политическими руководителями стран Индо-Тихоокеанского региона. Также одним из ключевых событий этого дня стало проведение Совета НАТО – Украина на высшем уровне. Приоритетом переговоров стали и новые пакеты поддержки украинской армии на поле боя и гарантии безопасности для Украины на пути в Альянс.

В этот день страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны". Впоследствии президент Украины признал , что в результате Альянс убрал какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО – Россия больше не будет иметь шлагбаум перед дверью НАТО.

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