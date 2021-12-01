Провоцировали антивакцинаторские настроения: в Украине разоблачили ботоферму
В Киеве разоблачили ботоферму, участники которой раздували протестные настроения, в том числе против вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации следствия, в группировку входили девять киевлян, которые использовали программы для управления ботами.
Искусственный интеллект позволял автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять контентом профили, одновременно обслуживать большое количество пользователей соцсетей. В общей сложности было создано 6 тыс. ботов.
Для повышения доверия злоумышленники распространяли информацию с "верифицированных" профилей, используя фальшивые документы граждан Украины, которые предоставляли службе поддержки соцсети для подтверждения аккаунта.
Затем в профилях мошенники размещали заказной контент для расшатывания протестных, в частности антивакцинаторских, настроений.
Также злоумышленники публиковали мошенническую рекламу, которая заманивала на фишинговые сайты, замаскированные под банковские учреждения, на международные брокерские проекты и онлайн-казино.
Следствие выяснило, что ботоферма действовала в сговоре с владельцами незаконных колцентров, регулярно поставляя им "клиентов". По предварительной информации, за каждую жертву злоумышленники получали денежное вознаграждение.
Во время обысков у задержанных изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами получения заказов на продвижение антивакцинаторских публикаций и участие в протестных акциях, раскрутку мошеннических и фишинговых сайтов. Также было изъято более 500 фальшивых электронных копий документов, удостоверяющих личности граждан Украины, оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов, более 100 банковских карт для анонимных платежей, полученных за незаконные услуги.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
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