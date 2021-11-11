"Провоцировал сепаратистские настроения": СБУ объяснила, почему внесла Галкина в "черный" список
Служба безопасности Украины объяснила, почему добавила российского юмориста Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности
Об этом служба безопасности заявила в ответ на запрос "Детектора медиа".
“Основанием для внесения иностранца (Максима Галкина, - ред.) в указанный перечень являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности направленную на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и тому подобное”, – говорится в документе.
В СБУ добавили, что могут разглашать подобную информацию только в рамках правовых ограничений.
- Напомним, 4 ноября Минкульт внес Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
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