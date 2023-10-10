Провокация на границе с Польшей: спецслужбы РФ и Белоруси планируют теракт на нефтебазе, - Центр нацсопротивления
По данным подполья, ФСБ РФ и КГБ РБ договорились провести операцию под чужим флагом против нефтебазы в Брестской области, чтобы обвинить Украину
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
Сообщается, что федеральная служба безопасности России и комитет государственной безопасности Республики Беларусь договорились провести операцию "под чужим флагом" на объекте вблизи белорусско-польской границы.
В настоящее время для теракта рассматривается республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт". База расположена вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области и в 2 км от Польши.
Фото: Центр национального сопротивления
Целью таких действий является обвинение Украины в этом в дальнейшем.
По данным подполья, теракт планируют осуществить с помощью беспилотного летательного аппарата, в то время как в августе этого года вагнеровцы проводили аэроразведку потенциальных целей.
Следует отметить, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. Эта провокация необходима россиянам для понижения уровня поддержки Украины.
- В заявлении Главного управления разведки Минобороны 9 октября говорилось, что россияне используют нападение ХАМАСа на Израиль для масштабной провокации против Украины. В частности, спецслужбы РФ уже передали террористической группировке захваченное в Украине иностранное оружие.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное