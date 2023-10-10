Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Сообщается, что федеральная служба безопасности России и комитет государственной безопасности Республики Беларусь договорились провести операцию "под чужим флагом" на объекте вблизи белорусско-польской границы.

В настоящее время для теракта рассматривается республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт". База расположена вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области и в 2 км от Польши.

Фото: Центр национального сопротивления

Целью таких действий является обвинение Украины в этом в дальнейшем.

По данным подполья, теракт планируют осуществить с помощью беспилотного летательного аппарата, в то время как в августе этого года вагнеровцы проводили аэроразведку потенциальных целей.

Следует отметить, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины. Эта провокация необходима россиянам для понижения уровня поддержки Украины.