Провокация. МИД Эстонии отреагировал на версию ФСБ РФ об убийстве Дугиной
Заявление ФСБ России о причастности к убийству пропагандистки Дарьи Дугиной какой-то украинки Наталии Вовк и ее бегство в Эстонию являются провокацией
Об этом сообщает ERR со ссылкой на министра иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", - сказал Рейнсалу.
Он отметил, что Россия пытается оказывать давление на Эстонию, при ее поддержке Украины.
- Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа.
- 21 августа следственный комитет России подтвердил , что в взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.
- Уже в обед 22 августа федеральная служба безопасности РФ заявила , что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы.
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