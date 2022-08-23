Об этом сообщает ERR со ссылкой на министра иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", - сказал Рейнсалу.

Он отметил, что Россия пытается оказывать давление на Эстонию, при ее поддержке Украины.

Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа.

21 августа следственный комитет России подтвердил , что в взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.

Уже в обед 22 августа федеральная служба безопасности РФ заявила , что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы.

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