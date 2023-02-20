Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что воздушную тревогу в Украине объявляли из-за взлета российского истребителя Миг-31.

"Стандартная, типичная ситуация в Украине: Миг-31, ракеты "кинджал", ракеты, которые мы не можем сбивать. Они об этом прекрасно знают, все об этом знают", - сказал Игнат.

Он отметил, что россияне смогли узнать и визит Байдена в Украину. Однако Игнат подчеркнул, что связывать воздушную тревогу и приезд президента США не стоит, поскольку российские Миг-31 ежедневно доставляют хлопоты в виде тревог или даже ударов. Он напомнил, что именно "кинжалом" несколько недель назад нанесли удар в Киеве и Запорожье.

"Помним визит президента США в Польшу. Тогда тоже была провокация со стороны России", - подчеркнул Игнат.