"Провокация": Игнат назвал причину воздушной тревоги в Украине во время визита Байдена
В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему во время визита президента США Джо Байдена в Киев в Украине звучала воздушная тревога
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он отметил, что воздушную тревогу в Украине объявляли из-за взлета российского истребителя Миг-31.
"Стандартная, типичная ситуация в Украине: Миг-31, ракеты "кинджал", ракеты, которые мы не можем сбивать. Они об этом прекрасно знают, все об этом знают", - сказал Игнат.
Он отметил, что россияне смогли узнать и визит Байдена в Украину. Однако Игнат подчеркнул, что связывать воздушную тревогу и приезд президента США не стоит, поскольку российские Миг-31 ежедневно доставляют хлопоты в виде тревог или даже ударов. Он напомнил, что именно "кинжалом" несколько недель назад нанесли удар в Киеве и Запорожье.
"Помним визит президента США в Польшу. Тогда тоже была провокация со стороны России", - подчеркнул Игнат.
- В понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев, где должен объявить об очередных поставках для Украины артбоеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения.
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