Об этом заявили в посольстве Российской Федерации, передаёт ТАСС.

"Передача США Киеву комплексов Patriot стала очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям", - отмечают в дипломатическом ведомстве.

Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов отправки в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

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