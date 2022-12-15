"Провокационный шаг": в России отреагировали на возможность передачи США Украине систем Patriot
В России отреагировали на информацию о планах США передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot – расценили это как провокацию и стали угрожать последствиями
Об этом заявили в посольстве Российской Федерации, передаёт ТАСС.
"Передача США Киеву комплексов Patriot стала очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям", - отмечают в дипломатическом ведомстве.
- Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов отправки в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.
- Также Запад обсуждает предоставление Украине вооружения для "ударов на опережение" и создания "решающего превосходства" над РФ
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