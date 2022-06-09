"Провокации" с применением химвеществ от СБУ и "вербовка" иностранных наемников: СНБО обнародовал новую подборку российских фейков

Свежую подборку российских фейков об Украине обнародовал в телеграммах и развенчал Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Манипуляция: в МО РФ заявили, что "СБУ готовит провокацию с применением опасных химических веществ в приграничных с россией районах Сумской области. Так, после постановочного огневого воздействия, якобы осуществленного с РФ, в районе провокации сотрудники спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", – говорится в сообщении.

Кроме того, РФ распространяет еще одну манипуляцию – якобы "Европа против Украины".

"Несмотря на то, что Европарламент проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата, российские СМИ упорно тиражируют нарратив "Европа против Украины, поскольку почти все крупные страны-члены Евросоюза не поддерживают вступление Украины в ЕС", – отметил Центр.



Комментируя вопрос "вербовки иностранных наемников в Украину", пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Захарова сообщила, что таким образом "Запад пытается решить двуединую задачу: помочь режиму Зеленского и избавиться от собственных экстремистов", приводит пример дезинформации Центр при СНБО.

Напомним, РФ распространяла фейки о том, что в Украине якобы начнется голод, а все зерно продадут в обмен на оружие. СНБО опровергает эти заявления российской пропаганды.

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