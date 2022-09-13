Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов.

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конце концов и на другие атомные объекты, на другие атомные станции. В частности, на ЗАЭС , которая находится в критической ситуации из-за многочисленных российских обстрелов", – отметил Юсов.

Он также добавил, что есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции.

"То, что у личного состава агрессора есть план пребывания в укрытии во время своих сигналов, то есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько, которые сочетают ЗАЭС с украинской энергосистемой. В конце концов, мы уже видели последствия предварительных обстрелов ЗАЭС и не только обстрелов.Речь о системном ядерном терроризме, терроре местного населения, терроре гражданского персонала станции.Фактически государство-террорист захватило ядерный объект и, увидев определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины", - сказал он.

Юсов заявил, что РФ готовит гуманитарную катастрофу и кризис в преддверии зимы.

Он отметил, что в РФ остается большое количество ракет Х-22, которыми она может наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины вдали от линии фронта.

"Последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины – это планомерные действия агрессора, и вполне возможно представить и другие сценарии. Украина, со своей стороны, к этому готовится. Но это тоже вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах обеспечения противовоздушной обороны" - подытожил Юсов.

Как уже писали, Украина восстановила вторую резервную линию электропередачи в ЗАЭС и безопасно остановила реактор

В случае ракетного удара по ЗАЭС не имеет значения, будет ли работать станция, - эксперт по атомной энергетике Литвинский

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