Проводятся учения для саперов: жителей Киевщины призвали не пугаться звуков взрывов
В Вышгородском районе Киева проходят учения для саперов, в связи с чем в некоторых общинах возможны звуки взрывов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов.
"В рамках запланированных мер – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - отметили в КОВА.
Сообщается, что в этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - призвали в военной администрации Киевской области.
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