Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов.

"В рамках запланированных мер – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - отметили в КОВА.

Сообщается, что в этой связи в некоторых общинах области возможны звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - призвали в военной администрации Киевской области.

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