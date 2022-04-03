Проводится разминирование и проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп: украинцев призывали не возвращаться в освобожденные населенные пункты Киевщины
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев пока не возвращаться в населенные пункты Киевской области, освободившиеся от российских военных
Об этом Маляр сообщила в Facebook.
"В Киевской области завершается проведение рейдовых действий на предмет обнаружения и уничтожения противника. Сегодня противник не обнаружен. Гражданам рекомендовано пока воздержаться от возвращения в освобожденные населенные пункты, поскольку проводится проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп. Также сейчас проводится разминирование. Враг оставил много мин и, к сожалению, есть трагические случаи подрывов на минах", - говорится в сообщении Анны Маляр.
- 2 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киевщина освобождена от российских войск.
- Спасатели во время обследования Ирпеня изъяли 643 взрывоопасных предмета.
- Глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование области уйдет не менее 10 дней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное