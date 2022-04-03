Проводится разминирование и проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп: украинцев призывали не возвращаться в освобожденные населенные пункты Киевщины

Об этом Маляр сообщила в Facebook.



"В Киевской области завершается проведение рейдовых действий на предмет обнаружения и уничтожения противника. Сегодня противник не обнаружен. Гражданам рекомендовано пока воздержаться от возвращения в освобожденные населенные пункты, поскольку проводится проверка укрытий, подвалов, хранилищ на предмет наличия диверсионных групп. Также сейчас проводится разминирование. Враг оставил много мин и, к сожалению, есть трагические случаи подрывов на минах", - говорится в сообщении Анны Маляр.





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