Проводили зачистки на ВОТ: девяти боевикам "Л/ДНР" грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, фигуранты активно участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины. Они входили в состав российских карательных отрядов, проводивших зачистку временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

"Во время таких рейдов главной целью рашистов были украинские военные и участники движения сопротивления среди местных жителей. Враждебными приспешниками являются жители временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, которые к началу полномасштабного вторжения вступили в ряды террористов "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Накануне полномасштабного вторжения их перевели в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Там назначили на должности снайперов, гранатометчиков, стрелков и помощников пулеметчиков.

Пока они находятся под стражей - злоумышленникам грозит пожизненное заключение.