Проводили зачистки на ВОТ: девяти боевикам "Л/ДНР" грозит пожизненное заключение
Служба безопасности собрала доказательную базу еще на 9 боевиков террористических организаций "Л/ДНР. Злоумышленников взяли в плен во время боестолкновений в районах Авдеевки, Марьинки и Лисичанска в апреле и мае текущего года
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, фигуранты активно участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины. Они входили в состав российских карательных отрядов, проводивших зачистку временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
"Во время таких рейдов главной целью рашистов были украинские военные и участники движения сопротивления среди местных жителей. Враждебными приспешниками являются жители временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, которые к началу полномасштабного вторжения вступили в ряды террористов "Л/ДНР", - говорится в сообщении.
Накануне полномасштабного вторжения их перевели в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Там назначили на должности снайперов, гранатометчиков, стрелков и помощников пулеметчиков.
Пока они находятся под стражей - злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
- Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы Кремля и организовывал заказные акции протеста.
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