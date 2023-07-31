Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Установлено, что в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах работала сеть подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более миллиона долларов.

Злоумышленники использовали запрещенные российские платежные системы Юmoney, Webmoney и криптовалюту для перевода российского рубля из РФ в Украину. Они обменивали его на гривневую наличность. Их основными заказчиками были хакеры и коммерсанты, занимавшиеся нелегальной торговлей и финансами со страной-агрессором.

Фото: Служба безопасности Украины

У участников сделки найдено оборудование для незаконной деятельности и около 60 млн гривен.

Один из участников схемы подозревается в незаконных действиях с документами, карточками, средствами доступа, электронными деньгами и оборудованием для них.

Фото: Служба безопасности Украины

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.