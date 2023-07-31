"Проводили" миллионы долларов ежемесячно между РФ и Украиной: правоохранители разоблачили сеть конвертационных центров
Спецслужбы обнаружили незаконный канал обмена денег между Украиной и РФ, работавший с помощью криптовалют и платежных систем Юmoney и Webmoney
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Установлено, что в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах работала сеть подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более миллиона долларов.
Злоумышленники использовали запрещенные российские платежные системы Юmoney, Webmoney и криптовалюту для перевода российского рубля из РФ в Украину. Они обменивали его на гривневую наличность. Их основными заказчиками были хакеры и коммерсанты, занимавшиеся нелегальной торговлей и финансами со страной-агрессором.
Фото: Служба безопасности Украины
У участников сделки найдено оборудование для незаконной деятельности и около 60 млн гривен.
Один из участников схемы подозревается в незаконных действиях с документами, карточками, средствами доступа, электронными деньгами и оборудованием для них.
Фото: Служба безопасности Украины
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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