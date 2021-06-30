Проводили богослужения, разговаривали о Библии: в РФ двух свидетелей Иеговы приговорили к 7 и 8 годам заключения по обвинению в экстремизме
Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 7 и 8 годам колонии общего режима двух последователей Свидетелей Иеговы
Об этом сообщает "Настоящее Время".
Тридцатилетний Дмитрий Голик и 43-летний Алексей Берчук были признаны виновными в экстремизме из-за своего вероисповедания.
Судья назначила именно такой срок лишения свободы, который попросил прокурор. Пострадавших в этом уголовном деле нет.
В октябре 2017 ФСБ начала вести скрытую видеосъемку частной жизни 30-летнего Дмитрия Голика и богослужений в Благовещенске. В июне 2018 было возбуждено уголовное дело против Алексея Берчук. Через месяц под руководством следователя ФСБ провели обыски в семи семей последователей Свидетелей Иеговы.
Берчуку и Голику были предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества. Голик также обвинен в вовлечении несовершеннолетнего в экстремистский сообщество за того, что он разговаривал с молодым человеком о Библии. В января 2019 года Берчук был задержан в московском аэропорту и взят под стражу. Верующим была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
- Отметим, что в апреле 2017 Россия запретила деятельность "Свидетелей Иеговы" и признала это объединение "экстремистской организацией". Несколько "свидетелей Иеговы" были заключены в России и оккупированном Крыму.
- В конце истопада 2020 в 20 регионах РФ ФСБ провела облавы на Свидетелей Иеговы
- В феврале 2020 году на Кубани приговор к 7,5 годам заключения приговорили верующих "свидетелей" за обсуждение Библии по видеосвязи
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное