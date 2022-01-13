"Провластное СМИ "слуг" и "слугенят": ведущий Дроздов сообщил об увольнении с "4 канала" и о цензуре, введенной властью

Об этом он написал в Facebook.



Дроздов заявил, что после смены владельца коллектива вещателя объявили меморандум о невмешательстве в редакционную политику.



"Прикрываясь идеями "сшивания чего-то с чем-то", на самом деле взят курс на уничтожение каких-либо проявлений остро-украинского ТВ. И замены его на ласково-малороссийское", - сказал он.



Журналист указал, какие темы подлежат цензированию, и какие указания дает власть. Дроздов по пунктам озвучил параметры, которые, по его словам, выставляются и на которые он бы не пошел:

"Забыть об изречении "великое кражеводство" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).

Забыть об обогащении властной элиты.

Забыть фамилию Ермак.

Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.

"Вагнеровцы", оффшорный скандал, Коломойский, Антимонопольный комитет, Конституционный Суд – этих тем нет.

Категорическое табу на бывших "слуг", отколовшихся от зе-команды.

Обязательно присутствие спикеров "слуг народа" в каждой групповой программе.

Для русского языка – содействие и лояльность.

Отныне патриотическая риторика – это "услышать Донбасс" (дословно).

Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, потому что они "рассаединяют".

Позиция по отношению к России: Путин враг, но "российский народ" – братский.

Систематическое "мочилово" политических оппонентов, прежде всего - Пятого (речь идет о Петре Порошенко, - ред.) и Ахметова. Относительно ОПЗЖ – пусть будут.

Все тезовые месседжи согласовывать с куратором.

Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно.

Напомним, 28 декабря стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.

Вот так выглядит провластное СМИ слуг и слуг. Вот таким им видится журналистика в эпоху лыжников.Участвовать в этом не только недопустимо, но и отвратительно. Однако каждый делает свой мировоззренческий выбор. Я благодарю всех коллег, которые на искреннем порыве делали 4 канал совершенно чисто украинским. Лично я намерен идти дальше. Тем людям, которые понимают ценность проделанного за последние 2 года, спасибо спасибо", - написал он.Журналист заявил, что будет продолжать работать в профессии и поблагодарил зрителей.