"Провластное СМИ "слуг" и "слугенят": ведущий Дроздов сообщил об увольнении с "4 канала" и о цензуре, введенной властью
Телеведущий Остап Дроздов прекратил сотрудничество с "4 каналом", на котором вел две передачи
Об этом он написал в Facebook.
Дроздов заявил, что после смены владельца коллектива вещателя объявили меморандум о невмешательстве в редакционную политику.
"Прикрываясь идеями "сшивания чего-то с чем-то", на самом деле взят курс на уничтожение каких-либо проявлений остро-украинского ТВ. И замены его на ласково-малороссийское", - сказал он.
Журналист указал, какие темы подлежат цензированию, и какие указания дает власть. Дроздов по пунктам озвучил параметры, которые, по его словам, выставляются и на которые он бы не пошел:
- "Забыть об изречении "великое кражеводство" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).
- Забыть об обогащении властной элиты.
- Забыть фамилию Ермак.
- Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.
- "Вагнеровцы", оффшорный скандал, Коломойский, Антимонопольный комитет, Конституционный Суд – этих тем нет.
- Категорическое табу на бывших "слуг", отколовшихся от зе-команды.
- Обязательно присутствие спикеров "слуг народа" в каждой групповой программе.
- Для русского языка – содействие и лояльность.
- Отныне патриотическая риторика – это "услышать Донбасс" (дословно).
- Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, потому что они "рассаединяют".
- Позиция по отношению к России: Путин враг, но "российский народ" – братский.
- Систематическое "мочилово" политических оппонентов, прежде всего - Пятого (речь идет о Петре Порошенко, - ред.) и Ахметова. Относительно ОПЗЖ – пусть будут.
- Все тезовые месседжи согласовывать с куратором.
- Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно.
Участвовать в этом не только недопустимо, но и отвратительно. Однако каждый делает свой мировоззренческий выбор. Я благодарю всех коллег, которые на искреннем порыве делали 4 канал совершенно чисто украинским. Лично я намерен идти дальше. Тем людям, которые понимают ценность проделанного за последние 2 года, спасибо спасибо", - написал он.
Журналист заявил, что будет продолжать работать в профессии и поблагодарил зрителей.
- Напомним, 28 декабря стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.
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