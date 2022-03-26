Провести мобилизацию для России проблематично, – Генштаб ВСУ
В ходе российско-украинской войны российская армия несет большие безвозвратные потери в живой силе, а потому оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки
Об этом сообщает Генштаб ВСУ , передает " Еспресо ".
Такие действия объясняются неспособностью быстро восполнить потери и осуществить быструю перегруппировку войск для продолжения наступления по всем линиям фронта.
В этой войне рашистами активно привлекали военнослужащих срочной службы, поэтому проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемой.
Кроме того, в рядах армии кафиров наблюдается тенденция резкого снижения количества контрактников в соотношении срочников. Соответственно проблема комплектации армии оккупанта качественным персоналом может еще больше обостриться из-за ухудшения социальной составляющей в результате международных санкций.
В Генштабе также отмечают, что техника, поступающая из складов хранения для пополнения потерь захватчиков, также находится в неудовлетворительном состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.
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