Провести мобилизацию для России проблематично, – Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ , передает " Еспресо ".

Такие действия объясняются неспособностью быстро восполнить потери и осуществить быструю перегруппировку войск для продолжения наступления по всем линиям фронта.

В этой войне рашистами активно привлекали военнослужащих срочной службы, поэтому проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемой.

Кроме того, в рядах армии кафиров наблюдается тенденция резкого снижения количества контрактников в соотношении срочников. Соответственно проблема комплектации армии оккупанта качественным персоналом может еще больше обостриться из-за ухудшения социальной составляющей в результате международных санкций.

В Генштабе также отмечают, что техника, поступающая из складов хранения для пополнения потерь захватчиков, также находится в неудовлетворительном состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

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