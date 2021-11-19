Проверяют причастность РФ: СБУ разоблачила командира воинской части ВСУ, собиравшего данные о ракетном вооружении Украины
СБУ разоблачила одного из командиров украинской воинской части Западного региона, скрыто собиравшего секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обысков у военнослужащего изъяли ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы, являющиеся гостайной.
"Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятка баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и об организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", - рассказали в СБУ.
Правоохранители проверяют причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности Украины.
Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрениях и избрании меры пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.43
Покупка 26.43Продажа 26.68
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное