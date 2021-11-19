Проверяют причастность РФ: СБУ разоблачила командира воинской части ВСУ, собиравшего данные о ракетном вооружении Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Во время обысков у военнослужащего изъяли ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы, являющиеся гостайной.



"Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятка баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и об организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", - рассказали в СБУ.



Правоохранители проверяют причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности Украины.



Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрениях и избрании меры пресечения.



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