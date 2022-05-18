Об этом сообщило ГБР в телеграме.

Правоохранители пытались проверить депутата на сотрудничество с оккупантами. Тот начал сопротивляться, попросил отвезти его в больницу из-за плохого самочувствия. Работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотиками, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Депутату грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас его проверяют на причастность к коллаборационизму.

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