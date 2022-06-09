Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

В марте этого года оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции №1 Мариупольского райуправления полиции ГУНП в Донецкой области перешел на сторону РФ. Коллаборационист вступил в должность в созданном подразделении "полиции" так называемого министерства внутренних дел "ДНР".



"С огнестрельным оружием, одетый в камуфлированную форму с опознавательными знаками РФ и псевдореспублики, он дежурил на блокпосте в районе выезда из г. Мариуполя в сторону поселка Мелекино Мангушского района. При этом подозреваемый незаконно ограничивал движение автотранспорта и проверял автомобили и граждан, которые пытались покинуть оккупированный город, с целью выявления и задержания лиц, сотрудничавших с ВСУ и легитимными органами государственной власти Украины", - говорится в сообщении.



Прокуратура заочно сообщила о подозрении экс-работнику правоохранительного органа Украины в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

СБУ разоблачила в коллаборационизме бывшего народного депутата Украины, который к тому же заслуженный юрист, и депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Предатели сотрудничали с российскими оккупантами, "сдавали" патриотов, сотрудничали с ФСБ и даже создали в Херсоне псевдо-военно-гражданскую администрацию. Злоумышленникам сообщено о подозрении.

За день до широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, 23 февраля, тогда еще нардеп Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. 3 марта "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила его из своих рядов.

6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

10 мая следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд.

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