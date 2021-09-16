"Проверяется версия об умышленном убийстве": следствие по гибели Чорновила продолжается, - ОГП
Следствие по делу о гибели политика и диссидента Вячеслава Чорновила продолжается
Об этом сообщили Укринформу в Офисе генпрокурора.
"Расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб Чорновил, продолжается и осуществляется следователями Национальной полиции. Следствием проверяется совершение умышленного убийства", - заявили в ОГП.
В ведомстве отметили, что согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертиз 2018 года, установлено, что повреждения являются такими, что сформировались в результате травм человека, который находился в салоне авто при столкновении с препятствием.
Читайте также: Лидера Народного Руха Чорновила убили кастетом после ДТП, - экс-заместитель генпрокурора
"В материалах не содержится информации о повреждениях, которые имеют признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", - заявили в Офисе генпрокурора.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное