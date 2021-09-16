"Проверяется версия об умышленном убийстве": следствие по гибели Чорновила продолжается, - ОГП

Об этом сообщили Укринформу в Офисе генпрокурора.

"Расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб Чорновил, продолжается и осуществляется следователями Национальной полиции. Следствием проверяется совершение умышленного убийства", - заявили в ОГП.

В ведомстве отметили, что согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертиз 2018 года, установлено, что повреждения являются такими, что сформировались в результате травм человека, который находился в салоне авто при столкновении с препятствием.



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"В материалах не содержится информации о повреждениях, которые имеют признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе "кастета", которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", - заявили в Офисе генпрокурора.