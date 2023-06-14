Об этом в комментарии " УП. Жизнь " сообщил глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Андрей Бутенко.

По его словам, НАЗЯВО не может проверять диссертацию человека, не имеющего научной степени. Поскольку проверка была начата до отказа Лисового от научной степени, Агентство обратилось в четыре юридических учреждения, чтобы те предоставили разъяснения относительно дальнейших действий.

"Сейчас не остановка, а пауза для определения, что мы делаем дальше – двигаемся дальше или приостанавливаем проверку вообще. Наша цель – проверять на плагиат, и единственное действие после этого – отменять научную степень. План действий в случае добровольного отказа человека от научной степени законодательством не предусмотрен", – сообщил Бутенко.

21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета. Нового министра сразу обвинили в плагиате в его кандидатской диссертации.

23 марта Лисовый подал диссертацию на проверку плагиата.

30 мая чиновник объявил об отказе от степени кандидата наук . По его словам, правительство утвердило механизм добровольного отказа от научной степени, поэтому Лисовый решил стать первым, кто испытает этот механизм на себе.

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