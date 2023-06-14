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Проверку диссертации Лисового на плагиат приостановили из-за его отказа от ученой степени

14 июня, 2023 среда
13:38
Наука

Проверку диссертации министра образования и науки Оксена Лисового на наличие плагиата приостановили. Причиной стал его отказ от ученой степени кандидата наук

Об этом в комментарии " УП. Жизнь " сообщил глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Андрей Бутенко.

По его словам, НАЗЯВО не может проверять диссертацию человека, не имеющего научной степени. Поскольку проверка была начата до отказа Лисового от научной степени, Агентство обратилось в четыре юридических учреждения, чтобы те предоставили разъяснения относительно дальнейших действий.

"Сейчас не остановка, а пауза для определения, что мы делаем дальше – двигаемся дальше или приостанавливаем проверку вообще. Наша цель – проверять на плагиат, и единственное действие после этого – отменять научную степень. План действий в случае добровольного отказа человека от научной степени законодательством не предусмотрен", – сообщил Бутенко.

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