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Проверки военкоматов: ДБР объявило 21 подозрение, начали мониторинг образа жизни 102 работников ТЦК

26 июля, 2023 среда
16:46
Война с Россией

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан о коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение

Об этом сообщает первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк .

"Созданные рабочие группы от Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все – опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращения граждан, поступившие на горячую линию и по другим каналам. Продолжается работа над предложениями изменений к нормативно-правовым актам", - пишет замминистра и добавляет, что кроме этого в приоритете - цифровизация работы центров комплектования.

В то же время рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупционных проявлений в ТЦК и СП. Обращения прорабатываются индивидуально.

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило базу, содержащую всех руководителей и заместителей руководителей военкоматов, которых требуется проверить. Мониторинг образа жизни уже начат для 102 человек.

С начала полномасштабной войны ДБР открыло 106 уголовных производств по нарушениям в работе ТЦК и военно-врачебных комиссий. 21 человек получил подозрение, а 8 обвинительных актов в отношении 16 человек направлено в суд.

В Минобороны просят сообщать о проблемах при взаимодействии с ТЦК и СП:

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

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