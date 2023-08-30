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Проверка решений о непригодности к военной службе и привлечении гражданских медучреждений: Зеленский провел заседание СНБО по работе ВВК

30 августа, 2023 среда
19:32
Общество

Владимир Зеленский 30 мая провел заседание СНБО, на котором объявил о проверке системы ВВК по всей стране, в частности, на предмет коррупции и целесообразности принятых решений о непригодности к военной службе

Об этом говорится в телеграме президента.

Зеленский отметил, что МВД, СБУ, ДБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор докладывали об итогах проверки всей системы ВВК по стране.

По ее результатам принято решение провести проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупцией.

Отмечается, что по результатам проверки будут сделаны выводы о тех людях, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу во время полномасштабной агрессии.

Также будут приняты меры по расширению возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений.

"На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится. Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения .Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса", - объясняет глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что планируется завершить цифровизацию ВВК, чтобы люди больше не стояли в очередях.

Планируется также пересмотреть систему определения годности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной годности.

"Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

  • В Виннице разоблачили дельцов, способствовавших нелегальному выезду за границу мужчин призывного возраста. За свои услуги участники схемы брали с уклонявшихся от 3 до 10 тыс. долларов.
Владимир Зеленский
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