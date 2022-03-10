"Проверка и разведка по украинским ПВО": корабль РФ пять раз выстрелил в небо над Одессой, - пресс-секретарь ОВА

Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется", - отметил он.



Впоследствии Братчук записал видео с объяснением ситуации.

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"Этот корабль произвел выстрелы для определения позиций нашей системы ПВО и береговой охраны", - заявил спикер.