"Проверка и разведка по украинским ПВО": корабль РФ пять раз выстрелил в небо над Одессой, - пресс-секретарь ОВА
10 марта российский военный корабль произвел из Одесского залива пять выстрелов в небо над городом
Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
"Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется", - отметил он.
Впоследствии Братчук записал видео с объяснением ситуации.
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