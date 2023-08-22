Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
Суд открыл административное дело против НАЗЯВО из-за прекращения проверки кандидатской диссертации министра образования и науки Оксена Лисового на плагиат
Об этом сообщил в Facebook член Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и юрист Никита Андреев, подавший соответствующий иск.
Он заявил о "неприемлемости остановки рассмотрения "плагиатных" дел.
"Члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования фактически не смогли реализовать собственные полномочия и определиться с наличием или отсутствием проявлений академической неблагочестия", - написал Андреев.
Юрист просит суд "признать противоправным бездействие Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, которое заключается в непринятии мотивированного и своевременного решения по результатам рассмотрения сообщений о возможных фактах академического плагиата, фабрикации, фальсификации" в работе Оксена Лесного. Также он просит заставить НАЗЯВО рассмотреть сообщение о возможном плагиате в работе министра. В случае обнаружения плагиата НАЗВАНИЕ должно лишить человека научной степени, а в случае отсутствия – отчитаться об этом, подчеркнул Андреев.
Свое обращение он мотивировал желанием навести порядок в МОН, которое, по его мнению, находится "в критическом состоянии".
Скандал с диссертацией Лисового
21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лесного главой МОН вместо Сергея Шкарлета. Нового министра сразу же обвинили в плагиате в его кандидатской диссертации.
23 марта Лесной подал диссертацию на проверку плагиата.
30 мая чиновник объявил об отказе от степени кандидата наук . По его словам, правительство утвердило механизм добровольного отказа от научной степени, поэтому Лесной решил стать первым, кто испытает этот механизм на себе.
В июне стало известно, что проверку диссертации Лесного на плагиат приостановили . Причиной стал его отказ от ученой степени кандидата наук
Читайте также: О "плагиате" Лисового. "Корочки" вообще становятся атавизмом
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.48
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.2
- Актуальное
- Важное