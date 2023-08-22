Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования

Об этом сообщил в Facebook член Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и юрист Никита Андреев, подавший соответствующий иск.

Он заявил о "неприемлемости остановки рассмотрения "плагиатных" дел.

"Члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования фактически не смогли реализовать собственные полномочия и определиться с наличием или отсутствием проявлений академической неблагочестия", - написал Андреев.

Юрист просит суд "признать противоправным бездействие Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, которое заключается в непринятии мотивированного и своевременного решения по результатам рассмотрения сообщений о возможных фактах академического плагиата, фабрикации, фальсификации" в работе Оксена Лесного. Также он просит заставить НАЗЯВО рассмотреть сообщение о возможном плагиате в работе министра. В случае обнаружения плагиата НАЗВАНИЕ должно лишить человека научной степени, а в случае отсутствия – отчитаться об этом, подчеркнул Андреев.

Свое обращение он мотивировал желанием навести порядок в МОН, которое, по его мнению, находится "в критическом состоянии".

Скандал с диссертацией Лисового

21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лесного главой МОН вместо Сергея Шкарлета. Нового министра сразу же обвинили в плагиате в его кандидатской диссертации.

23 марта Лесной подал диссертацию на проверку плагиата.

30 мая чиновник объявил об отказе от степени кандидата наук . По его словам, правительство утвердило механизм добровольного отказа от научной степени, поэтому Лесной решил стать первым, кто испытает этот механизм на себе.

В июне стало известно, что проверку диссертации Лесного на плагиат приостановили . Причиной стал его отказ от ученой степени кандидата наук

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